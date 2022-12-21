Конгресс хочет признать Россию "государством-агрессором", а не "спонсором терроризма", - The Hill (1)

Еспресо TV 2022.12.21 14:34
21 декабря, 2022 среда 14:13
В конгрессе США работают над законопроектом о признании России
"государством-агрессором", его планируют принять, чтобы не признать РФ
"государством-спонсором терроризма"
Об этом проинформировало издание The Hill.
"Руководство конгресса работает над скорым внесением законопроекта о
признании России "государством-агрессором" на фоне планов президента
Украины Владимира Зеленского посетить Вашингтон", - говорится в тексте.
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