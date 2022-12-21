Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Конгресс хочет признать Россию "государством-агрессором", а не "спонсором терроризма", - The Hill

Конгресс хочет признать Россию "государством-агрессором", а не "спонсором терроризма", - The Hill (1)

Еспресо TV 2022.12.21 14:34
21 декабря, 2022 среда 14:13 В конгрессе США работают над законопроектом о признании России "государством-агрессором", его планируют принять, чтобы не признать РФ "государством-спонсором терроризма" Об этом проинформировало издание The Hill. "Руководство конгресса работает над скорым внесением законопроекта о признании России "государством-агрессором" на фоне планов президента Украины Владимира Зеленского посетить Вашингтон", - говорится в тексте.
АГРЕССОР, СПОНСОР, ТЕРРОРИЗМ, КОНГРЕСС, РОССИЯ, ЗЕЛЕНСКИЙ, Зеленский, США, Украина, Россия, Москва, Вашингтон, Киев
2022.12.22 (1)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022