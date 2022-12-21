21 декабря 2022, 17:57 Зеленский подписал закон об отпусках военным во время военного положения (1)

Східний варіант 2022.12.21 18:43

Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий возможность предоставления военнослужащим отпусков во время военного положения. Об этом говорится в карточке законодательного акта "О внесении изменения в пункт 18 статьи 10-1 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" о предоставлении военнослужащим отпусков во время действия военного положения" (No8081) на сайте парламента.