Российские наемники под видом украинских военных могут обстрелять беларусь (2)

Преступности.нет 2022.12.21 16:39

21.12.2022 16:27 Входящие в состав ПВК "Вагнер" наемники ППК "Лига" прибыли на границу с Украиной для подготовки провокации. Вероятно, они планируют обстрелять территорию Беларуси и обвинить в этом вооруженные силы Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления . Белорусское подполье сообщает, что наемники разделены на две группы (по 80- 90 человек) и прибыли в район Крупейки (Лоевский район, Гомельская область)