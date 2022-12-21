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Российские наемники под видом украинских военных могут обстрелять беларусь

Российские наемники под видом украинских военных могут обстрелять беларусь (2)

Преступности.нет 2022.12.21 16:39
21.12.2022 16:27 Входящие в состав ПВК "Вагнер" наемники ППК "Лига" прибыли на границу с Украиной для подготовки провокации. Вероятно, они планируют обстрелять территорию Беларуси и обвинить в этом вооруженные силы Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления . Белорусское подполье сообщает, что наемники разделены на две группы (по 80- 90 человек) и прибыли в район Крупейки (Лоевский район, Гомельская область)
БЕЛАРУСЬ, ПРОВОКАЦИЯ, НАЕМНИК, ВАГНЕР, ОБСТРЕЛ, РАЙОН, Лукашенко, ГардСервис, Гомель, Украина, Беларусь, Херсон, Россия
2022.12.22 (2)

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