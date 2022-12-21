Российские наемники под видом украинских военных могут обстрелять беларусь (2)

Преступности.нет 2022.12.21 16:39
21.12.2022 16:27
Входящие в состав ПВК "Вагнер" наемники ППК "Лига" прибыли на границу с
Украиной для подготовки провокации. Вероятно, они планируют обстрелять
территорию Беларуси и обвинить в этом вооруженные силы Украины.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления .
Белорусское подполье сообщает, что наемники разделены на две группы (по 80-
90 человек) и прибыли в район Крупейки (Лоевский район, Гомельская область)
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