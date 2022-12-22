россия не успеет существенно увеличить численность армии, пока продолжается война в Украине - ISW (14)

ПрессОрг24 2022.12.22 07:43

22 Дек, 6:16 Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают: маловероятно, что рф сформирует такие большие обычные силы в сроки, имеющие отношение к войне россии в Украине, ведь формирование подразделений дорогостоящее и требует времени, передает УНН. Детали ISW пишет, что в своей речи министр обороны рф шойгу публично представил серию изменений российской оборонной политики, чтобы значительно увеличить