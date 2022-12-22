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Фокус: Украина

россия не успеет существенно увеличить численность армии, пока продолжается война в Украине - ISW (14)

ПрессОрг24 2022.12.22 07:43
22 Дек, 6:16 Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают: маловероятно, что рф сформирует такие большие обычные силы в сроки, имеющие отношение к войне россии в Украине, ведь формирование подразделений дорогостоящее и требует времени, передает УНН. Детали ISW пишет, что в своей речи министр обороны рф шойгу публично представил серию изменений российской оборонной политики, чтобы значительно увеличить
АРМИЯ, ШОЙГУ, ДИВИЗИЯ, ЧИСЛЕННОСТЬ, ВТОРЖЕНИЕ, БРИГАДА, Шойгу, Путин, Россия, Украина, Москва, Запорожье, Херсон
2022.12.22 (14)

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