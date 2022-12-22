россия не успеет существенно увеличить численность армии, пока продолжается война в Украине - ISW (14)

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- РФ не сможет существенно увеличить армию во время войны - ISW : Версии.com 11:30
- ISW оценила возможности России по серьезному увеличению численности армии, предложенному Шойгу : Гордон 10:35
- 22.12.2022 10:01 В ISW не верят в возможности Кремля увеличить численность собственной армии : ДонПресс 10:03
- 22.12.22 09:32 Кремль не успеет существенно увеличить численность армии, пока продолжается война в Украине, - ISW : Цензор.Нет 10:02
- В ISW спрогнозировали, сможет ли рф серьезно нарастить численность своей армии : Слово і Діло 09:41
- Эксперты ISW рассказали, сумеет ли Россия значительно увеличить численность своей армии : УНИАН 09:13
- России не удастся существенно увеличить количество своей армии, - ISW : Преступности.нет 09:10
- 22 декабря 2022, 08:29 Кремль не успеет существенно увеличить численность армии рф пока идет война в Украине, - ISW : Східний варіант 08:43
- РФ не сможет существенно увеличить армию во время войны - ISW : Bigmir)net Новини 08:38
- Маловероятно, что Кремль может собрать для войны в Украине армию, о которой мечтает, - ISW : 24 канал 08:00
- россия не успеет существенно увеличить численность армии, пока продолжается война в Украине - ISW : ПрессОрг24 07:43
- 22 декабря 2022, 06:16 россия не успеет существенно увеличить численность армии, пока продолжается война в Украине - ISW : Українські національні новини 06:43
- Кремль не успеет существенно увеличить численность армии, пока продолжается война в Украине, - ISW : Еспресо TV 06:04