Грузия отправила Украине 25 мощных генераторов (1)

Укринформ 2022.12.21 22:46

21.12.2022 22:28 Правительство Грузии закупило и передало Украине 25 промышленных генераторов электроэнергии мощностью от 150 до 500 кВт. Как передает Укринформ, об этом сообщило посольство Украины в Грузии. "21 декабря 2022 года Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов вместе с заместителем министра экономики и устойчивого развития Грузии Ромео Микаутадзе принял участие в церемонии загрузки 25 мощных (от