Грузия отправила Украине 25 мощных генераторов (1)

Укринформ 2022.12.21 22:46
21.12.2022 22:28
Правительство Грузии закупило и передало Украине 25 промышленных
генераторов электроэнергии мощностью от 150 до 500 кВт.
Как передает Укринформ, об этом сообщило посольство Украины в Грузии.
"21 декабря 2022 года Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей
Касьянов вместе с заместителем министра экономики и устойчивого развития
Грузии Ромео Микаутадзе принял участие в церемонии загрузки 25 мощных (от
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