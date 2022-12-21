Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

В Воздушных силах рассказали, как системы Patriot повлияют на ход войны

В Воздушных силах рассказали, как системы Patriot повлияют на ход войны (1)

Хвиля 2022.12.21 23:05
Patriot - это дальнобойное оружие, которое может поражать свои аэробалистические цели на расстоянии до 150 километров. Хвиля 21.12.2022 23:05:00 ЗРК Patriot В Воздушных силах заявили, что зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые предоставит Украине США, могут помочь "существенно усилить" противовоздушную оборону Украины и создать эшелонированную систему ПВО. Об этом в интервью Радио Свобода рассказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.
ИГНАТ, БОМБАРДИРОВЩИК, СИЛА, АВИАЦИЯ, КОМПЛЕКС, ВОЙНА, Игнат, Зеленский, Украина, Россия, США
2022.12.22 (1)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022