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Отменят ли комендантский час в Киеве в Новогоднюю ночь: власти сделали заявление

Отменят ли комендантский час в Киеве в Новогоднюю ночь: власти сделали заявление (18)

Апостроф 2022.12.22 11:00
четверг, 22 декабря 2022, 10:52 Жители Киева обратились к властям с просьбой отменить запрет пребывания в общественных местах на Новый год, с 31 декабря по 1 января, создав соответствующую петицию - им отказали, аргументируя тем, что больших празднований в столице не планируется. Об этом сообщил заместитель городского головы - секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко в эфире телеканала "Киев".
РОЖДЕСТВО, БОНДАРЕНКО, КИЕВ, ЕЛКА, ЧАС, ГОД, Бондаренко, Киев, Украина
2022.12.22 (18)

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