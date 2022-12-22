Отменят ли комендантский час в Киеве в Новогоднюю ночь: власти сделали заявление (18)

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- Киевлян оставят без новогодней ночи : Закон і Бізнес 11:39
- 22 декабря 2022 10:37 Отменят ли в Киеве комендантский час на Новый год: у Кличко ответили : Gazeta.ua 11:33
- Отменят ли в Киеве комендантский час на Новый год: власть дала ответ : 24 канал 11:30
- 22 декабря 2022 10:35 Комендантский час в Киеве: отменят ли на новогодние праздники : thePage 11:24
- Будут ли отменять комендантский час в Киеве на Новый год: в КГГА ответили : Судово-юридична газета 11:20
- Комендантский час на Новый год 2023 в Киеве: отменят или нет, время : Vesti.ua 11:13
- Стало известно, отменят ли комендантский час на Новый год в Киеве : Bigmir)net Новини 11:08
- У Кличко заявили, что в новогоднюю ночь в Киеве, вероятно, не будут отменять комендантский час : Еспресо TV 11:04
- Отменят ли в Киеве комендантский час на Новый год: в мэрии дали ответ : Новое Время 11:01
- Отменят ли комендантский час в Киеве в Новогоднюю ночь: власти сделали заявление : Апостроф 11:00
- Власти Киева изложили свою позицию насчет отмены комендантского часа на Новый Год : ОстроВ 11:00
- Власти Киева рассказали, отменят ли комендантский час на Новый год : Слово і Діло 10:41
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- Городские власти Киева определились, отменять ли комендантский час на Новый год : DsNews 10:33
- Отменят ли комендантский час на Новый год в Киеве : ТСН.ua 10:02
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- В Киевсовете рассказали, отменят ли в столице комендантский час в новогоднюю ночь : Obozrevatel 09:01