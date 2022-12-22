Отменят ли комендантский час в Киеве в Новогоднюю ночь: власти сделали заявление (18)

Апостроф 2022.12.22 11:00

четверг, 22 декабря 2022, 10:52 Жители Киева обратились к властям с просьбой отменить запрет пребывания в общественных местах на Новый год, с 31 декабря по 1 января, создав соответствующую петицию - им отказали, аргументируя тем, что больших празднований в столице не планируется. Об этом сообщил заместитель городского головы - секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко в эфире телеканала "Киев".