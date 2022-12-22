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США ввели санкции на экспорт технологий для ЧВК "Вагнера" (16)

DsNews 2022.12.22 09:33
Министерство торговли США объявило о новых ограничениях на экспорт технологий для российской частной военной компании "Вагнера" четверг, 22 декабря 2022, 09:17 ППК "Вагнера" Об этом заявил заместитель министра торговли по вопросам промышленности и безопасности Алан Эстевез, передает "ДС" со ссылкой на Reuters. "Группа "Вагнера" является одной из самых известных организаций наемников в мире, которая активно совершает преступления и нарушает права человека в
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