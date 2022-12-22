Декабрь, 22 в 0:25 Чем дольше продлится война, тем больше будет родителей, которые живут местью - Зеленский (18)

ICTV Факти 2022.12.22 00:36

Илья Нежигай, редактор ленты Чем дольше продолжается развязанная Российской Федерацией война против Украины, тем больше будет украинских родителей, которые живут местью. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс- конференции с американским лидером Джо Байденом. - Для меня, как для президента, справедливый мир - это никаких компромиссов относительно нашей территориальной целостности, нашего суверенитета…