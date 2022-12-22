Декабрь, 22 в 0:25 Чем дольше продлится война, тем больше будет родителей, которые живут местью - Зеленский (18)

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- 22 декабря 2022 00:30 Зеленский и Байден рассказали, каким они видят справедливый мир в войне против РФ : Gazeta.ua 01:33
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- "Я хочу вам сказать как отец": Зеленский резко ответил реальный ли "справедливый мир" с россией, Байден поддержал : Новини Live 00:57
- "Нет никакого справедливого мира". Зеленский и Байден рассказали, как должна закончиться война : Новое Время 00:46
- Декабрь, 22 в 0:25 Чем дольше продлится война, тем больше будет родителей, которые живут местью - Зеленский : ICTV Факти 00:36
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- Многие украинцы живут местью. Нет никакого справедливого мира с Россией, - Зеленский : Еспресо TV 00:34
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