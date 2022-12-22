Прилетел HIMARS? В Донецке ранены Рогозин и глава правительства "ДНР" (15)

- Экс-глава "Роскосмоса" Рогозин получил ранение в зад в донецком кабаке - СМИ : Украина криминальная 05:18
- Экс-глава "Роскосмоса" Рогозин ранен в Донецке (фото) : УНИАН 02:43
- Прилетел HIMARS? В Донецке ранены Рогозин и глава правительства "ДНР" : Спорт.ua 02:19
- В отеле в Донецке ранили Дмитрия Рогозина: у бывшего главы Роскосмоса серьезные травмы : Новини Live 01:57
- 22 декабря 2022, 01:10 РосСМИ заявляют, что бывший глава "Роскосмоса" рогозин - ранен : Українські національні новини 01:43
- РосСМИ заявляют, что бывший глава "Роскосмоса" рогозин - ранен : ПрессОрг24 01:43
- Экс-главу Роскосмоса Рогозина ранили в ягодицы и голову в донецком ресторане : Еспресо TV 01:34
- В Донецке ранен Дмитрий Рогозин : Факти 01:34
- Ранен в голову и не только: Дмитрий Рогозин попал под "бавовну" в Донецке : Флот2017 01:27
- Рогозин и так называемый "глава правительства ДНР" ранены в Донецке : Українська правда 01:10
- Экс-глава Роскосмоса Рогозин ранен при обстреле гостиницы в Донецке : Bigmir)net Новини 01:08
- Рогозина ранили в Донецке. РосСМИ пишут - ниже спины : ЛІГАБізнесІнформ 01:07
- Отмечал день рождения: российский пропагандист Дмитрий Рогозин получил ранение ягодиц и головы в Донецке : ТСН.ua 01:02
- Рогозин госпитализирован после обстрела гостиницы в Донецке - росСМИ : Новое Время 00:46