Прилетел HIMARS? В Донецке ранены Рогозин и глава правительства "ДНР" (15)

Спорт.ua 2022.12.22 02:19

Дмитрий Рогозин и Виталий Хоценко получили ранения 22 декабря 2022, 01:23 Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и так называемый глава правительства ДНР Виталий Хоценко получил ранения в Донецке якобы после обстрела со стороны Украины. Помощник Рогозина: "На окраине Донецка обстрелу подверглась гостиница, в которой проживала группа военных советников во главе с Дмитрием Рогозиным. ОН получил ранение в спину.