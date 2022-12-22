Тайвань поднял в воздух военную авиацию (14)

UA.News 2022.12.22 09:27

Ольга Коваль 22 Грудня 2022 09:24 Тайвань поднял в воздух свою военную авиацию, чтобы предупредить 39 китайских самолетов, которые вошли в его юго-восточную зону противовоздушной обороны. По данным министерства обороны Тайваня, в четверг, 22 декабря, в зону идентификации их ПВО вошли 21 истребитель и четыре бомбардировщика H-6 ВВС Китая, а также самолеты раннего предупреждения, противолодочные самолеты и самолеты-заправщики, пишет Reuters.