Тайвань поднял в воздух военную авиацию (14)

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- Тайвань поднял истребители: 39 боевых самолетов Китая вошли в зону ПВО острова, - Reuters : Фокус 11:05
- Тайвань поднял боевые самолеты, чтобы предотвратить вторжение китайских ВВС : Завтра.UA 10:44
- Тайвань поднял боевую авиацию, чтобы предотвратить вторжение китайских ВВС : Версии.com 10:30
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- 22 декабря 2022 08:37 Тайвань поднял военную авиацию, дабы предотвратить вторжение КНР : Gazeta.ua 09:34
- Ситуация накаляется: самолеты Китая вошли в зону ПВО Тайваня : ТСН.ua 09:32
- Тайвань поднял в воздух военную авиацию : UA.News 09:27
- 22 декабря 2022 08:30 Тайвань поднял в воздух боевые самолеты, чтобы предотвратить вторжение нескольких десятков китайских : thePage 09:24
- Тайвань поднял боевые самолеты, чтобы предотвратить вторжение китайских ВВС : Антикор.com.ua 09:15
- Тайвань поднял боевые самолеты из-за китайских военно-воздушных сил : MY.UA 08:38
- Тайвань поднял истребители, поскольку самолеты Китая вошли в его зону ПВО : Еспресо TV 08:34
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