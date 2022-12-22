"Система ВС РФ перенапряжена": британская разведка назвала роль армии Беларуси в войне с Украиной (16)

Фокус 2022.12.22 10:35

22 декабря 2022 в 10:07 Фото: Минобороны Беларуси | Военные из России и Беларуси имеют большой опыт сотрудничества Россия уверена в доминировании над белорусскими вооруженными силами. Использование белорусов в качестве инструкторов может стать неожиданным поворотом для агрессора, считают в Минобороны Великобритании. Вооруженные силы Беларуси могли взять на себя важную, но осторожную роль в войне России с Украиной.