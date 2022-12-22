В "Укрэнерго" назвали количество восстановленных подстанций и линий электропередачи (13)

РИА Мелитополь 2022.12.22 11:10

22 декабря 2022, 11:06 Украинские энергетики с начала войны возобновили электроснабжение на 78% высоковольтных подстанциях и 62% линий электропередачи, поврежденных россиянами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы "Укрэнерго" по случаю Дня энергетика. "После тысяч ударов россиян ракетами и дронов наша энергосистема снова и снова возобновляет работу, свет возвращается в дома украинцев", - говорится в сообщении.