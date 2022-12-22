В "Укрэнерго" назвали количество восстановленных подстанций и линий электропередачи (13)

- В "Укрэнерго" назвали количество восстановленных подстанций и линий электропередачи : РИА Мелитополь 11:10
- "Тысячи элементов сложного оборудования и сотни километров проводов": В "Укрэнерго" назвали количество восстановленных элементов энергосистемы за время войны : Преступности.нет 11:09
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- В Украине возобновлено электроснабжение на 78% поврежденных россиянами высоковольтных подстанциях : ПрессОрг24 10:43
- 22 декабря 2022 10:15 Тысячи элементов оборудования и сотни километров проводов - как восстанавливают украинскую энергосистему : Gazeta.ua 10:34
- На 78% поврежденных россиянами подстанциях частично возобновили электроснабжение, - Укрэнерго : Еспресо TV 10:34
- В "Укрэнерго" сообщили, сколько восстановили разрушенных электроподстанций : UA.News 10:27
- В "Укрэнерго" назвали количество восстановленных подстанций и линий электропередачи : Новости N 10:08
- С начала вторжения энергетики Украины восстановили 78% подстанций и 62% ЛЭП - "Укрэнерго" : ОстроВ 10:01
- 22 декабря 2022, 09:30 В Украине возобновлено электроснабжение на 78% поврежденных россиянами высоковольтных подстанциях : Українські національні новини 09:43
- В "Укрэнерго" назвали количество восстановленных подстанций и линий электропередачи : РБК-Україна 08:46