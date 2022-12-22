Расстрел за отказ "голосовать": в Херсоне задержали коллаборантку из "Партии регионов" (24)

- Угрожала жителям расстрелом за отказ "голосовать": в Херсоне задержали коллаборантку : ТСН.ua 13:01
- В Херсоне задержали коллаборантку из "Партии регионов", которая угрожала расстрелами за отказ голосовать на "референдуме" : ОстроВ 13:01
- В Херсоне правоохранители задержали женщину, которая угрожала расстрелом за отказ участвовать в псевдореферендуме : Zmina.info 12:38
- 22 декабря 2022 11:42 Угрожала расстрелом за отказ "голосовать": поймали колаборантку из Партии регионов : Gazeta.ua 12:34
- В Херсоне задержали "регионалку", угрожавшую расстрелом за отказ "голосовать" : UA.News 12:26
- Угрожала людям расстрелами: в Херсоне задержали коллаборантку из "Партии регионов" : СтопКор 12:20
- Расстрел за отказ "голосовать": в Херсоне задержали коллаборантку из "партии регионов" : Новости N 12:08
- Угрожала расстрелом за отказ "голосовать": СБУ задержала коллаборантку : Online.ua 12:00
- Колаборантка с "Партии регионов" угрожала херсонцам расстрелом : 24 канал 12:00
- В Херсоне арестовали коллаборантку, угрожавшую расстрелом за отказ "голосовать" на псевдореферендуме : NewsRoom.kh.ua 11:54
- В Херсоне задержали коллаборантку из "Партии регионов" - СБУ : Слово і Діло 11:41
- Угрожала расстрелом за отказ "голосовать": в Херсоне задержали коллаборационистку : Bigmir)net Новини 11:38
- В Херсоне коллаборантка угрожала людям расстрелом за отказ идти на псевдореферендум - СБУ : ЛІГАБізнесІнформ 11:37
- 22 декабря, 11:04 Участвовала в организации псевдореферендума: в Херсоне задержали коллаборантку из "Партии регионов" : Dumskaya.net 11:33
- 22.12.22 11:04 В Херсоне задержали предательницу из "Партии регионов", которая угрожала расстрелом за отказ "голосовать" на псевдореферендуме, - СБУ. ФОТО : Цензор.Нет 11:32
- 10:42 22.12.2022 СБУ задержала в Херсоне коллаборантку из Партии регионов, которая угрожала расстрелом за отказ "голосовать" на псевдореферендуме : Интерфакс-Україна 11:15
- Задержана коллаборантка, угрожавшая херсонцам расстрелами за неучастие в "референдуме" : УНИАН 11:13
- СБУ задержала "регионалку", возглавившую "избирком" РФ в Херсоне : Українська правда 11:09
- В Херсоне задержана коллаборантка-регионалка : MY.UA 11:08
- Угрожали расстрелом тем, кто не голосовал. В Херсоне задержали подозреваемую в организации "референдума" : Гордон 11:05
- СБУ задержала в Херсоне коллаборантку, угрожавшую расстрелом украинцам за отказ "голосовать" на псевдореферендуме. Фото : Obozrevatel 11:01
- Расстрел за отказ "голосовать": в Херсоне задержали коллаборантку из "Партии регионов" : РБК-Україна 10:46
- В Херсоне задержали угрожавшую людям расстрелом коллаборантку из Партии регионов - СБУ : Новое Время 10:46