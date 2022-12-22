Расстрел за отказ "голосовать": в Херсоне задержали коллаборантку из "Партии регионов" (24)

РБК-Україна 2022.12.22 10:46

Херсон, Четверг 22 декабря 2022 10:32 Фото: в Херсоне задержали коллаборантку из "Партии регионов" (Getty Images) Автор: Мария Кучерявец Служба безопасности задержала в Херсоне коллаборантку из "Партии регионов". Во время оккупации города она угрожала жителям расстрелом за отказ "голосовать" на псевдореферендуме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ. По информации правоохранителей, злоумышленницей оказалась жительница