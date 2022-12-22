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Макрон сомневается в вступлении Украины в НАТО в результате российской агрессии

Макрон сомневается в вступлении Украины в НАТО в результате российской агрессии (15)

ТСН.ua 2022.12.22 12:01
Оксана Зинченко 11:45, 22.12.22 Макрон снова заговорил о "гарантиях безопасности" для России и усомнился во вступлении Украины в НАТО. Президент Франции Эммануэль Макрон считает маловероятным вступление Украины в НАТО как вариант гарантий безопасности для нее. Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на слова Макрона французским СМИ. Макрон заявил, что Украине необходимо предоставить гарантии безопасности в
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