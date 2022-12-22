Макрон сомневается в вступлении Украины в НАТО в результате российской агрессии (15)

- 22.12.2022 в 12:57 Макрон назвал маловероятным вступление Украины в НАТО : InfoResist.org 13:00
- Макрон объяснил, почему вступление Украины в НАТО маловероятно : Vesti.ua 12:43
- Макрон назвал вступление Украины в НАТО "маловероятным" : Еспресо TV 12:34
- Макрон считает вступление Украины в НАТО маловероятным из-за "позиции России" : GlavPost.Com 12:30
- Макрон назвал вступление Украины в НАТО маловероятным из-за "позиции России" : Версии.com 12:30
- Макрон считает маловероятным вступление Украины в НАТО - из-за москвы : UA.News 12:27
- Макрон назвал вступление Украины в НАТО маловероятным - из-за Москвы : Судово-юридична газета 12:21
- Макрон назвал маловероятным вступление Украины в НАТО и снова заговорил о "гарантиях безопасности" для России : Obozrevatel 12:16
- Макрон закрутил свою шарманку: во вступление Украины в НАТО не верит, а "гарантии" просит и для РФ : Главред 12:05
- Макрон пока считает маловероятным вступление Украины в НАТО - из-за Москвы : УП Європейська правда 12:04
- Макрон сомневается в вступлении Украины в НАТО в результате российской агрессии : ТСН.ua 12:01
- Макрон считает, что вступление Украины в НАТО маловероятно. Говорит: Это конфронтация с РФ : ЛІГАБізнесІнформ 11:37
- 22.12.22 11:27 Вступление Украины в НАТО сейчас маловероятно, РФ будет рассматривать это как конфронтацию, - Макрон : Цензор.Нет 11:32
- Макрон назвал вступление Украины в НАТО маловероятным из-за "позиции России" : РБК-Україна 11:31
- Макрон считает маловероятным вступление Украины в НАТО - из-за Москвы : Українська правда 11:09