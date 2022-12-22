Выдержит ли энергосистема Украины новые ракетные удары: ответ министра энергетики (23)

Dnepr.Info 2022.12.22 16:21

Сегодня 15:08 Украина удержит энергосистему, несмотря на новые волны российских ракетных атак. И это станет одним из наших шагов к победе. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона. Он подчеркнул, что абсолютно очевидно то, что враг не остановится и продолжит наносить ракетные удары, поскольку это обычный террор против гражданского населения и "нормальная практика" для россии.