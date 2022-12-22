У США есть 3 разные модели окончания войны в Украине путем переговоров - WP (16)

Юридичний інтернет ресурс "Протокол" 2022.12.22 13:45

22.12.2022 Автор: Лента от Протокола 0 0 88 Відключити рекламу Соединенные Штаты имеют три разные модели окончания войны в Украине путем переговоров, два пункта, которые предусматривают частичную потерю территории, категорически отверг президент Украины Владимир Зеленский. Источник: Washington Post Дословно: "Существует три различные модели того, как может выглядеть окончание войны путем переговоров, каждая из которых имеет сторонников в