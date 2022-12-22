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Названа дата нового саммита Украина-ЕС

Названа дата нового саммита Украина-ЕС (31)

УНИАН 2022.12.22 14:43
Виталий Саенко 14:42, 22.12.22 Евросоюз приглашает президента нашей страны посетить Брюссель. Новый саммит Украина-Евросоюз запланирован в начале следующего года / фото УНИАН, Александр Синица В начале 2023 года состоится 24-й саммит Украина-ЕС. Мероприятие состоится в пятницу, 3 февряля, об этом сказал пресс-секретарь президента Европейского Совета Баренд Лейтс, сообщает Reuters. Он отметил, что президент Евросовета Шарль Мишель и президент Европейской
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