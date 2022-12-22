Названа дата нового саммита Украина-ЕС (31)

- Названа дата нового саммита Украина-ЕС : УНИАН 14:43
- 22 декабря 2022 13:38 Зеленского пригласили на важный международный саммит - Reuters : Gazeta.ua 14:34
- ЕС назначил дату саммита с Украиной, в 2022 году его проводить не будет : Front News International 14:29
- Саммит ЕС-Украина: президента Зеленского пригласили на встречу : Флот2017 14:27
- Саммит Украина-ЕС пройдет 3 февраля 2023 года : Fixygen 14:27
- Саммит Украина-ЕС пройдет 3 февраля 2023 года : Ukraine open for business 14:19
- 22 декабря 2022, 13:46 Саммит Украина-ЕС назначен на 3 февраля: обсудят путь Украины к членству в Евросоюзе : Українські національні новини 14:13
- В Европе анонсировали саммит ЕС-Украина и пригласили на него Зеленского : Соцпортал 14:11
- Зеленский приглашен на саммит Украина-ЕС в феврале: названа дата : Слово і Діло 14:11
- Объявлена дата саммита Украина-ЕС : MY.UA 14:08
- В феврале 2023 года состоится саммит ЕС-Украина, где обсудят членство Украины в Евросоюзе : Еспресо TV 14:04
- Саммит Украина-ЕС состоится в феврале, Зеленского пригласили в Брюссель : Фокус 14:04
- ЕС определился с датой саммита с Украиной: Зеленского пригласили в Брюссель : 24 канал 14:00
- Евросоюз определил дату саммита Украина-ЕС : Online.ua 14:00
- Зеленский приглашен на саммит Украина-ЕС: названа дата : Lenta.ua 13:37
- 22.12.22 13:02 Саммит Украина-ЕС состоится 3 февраля в Брюсселе : Цензор.Нет 13:32
- В ЕС назвали дату саммита с Украиной : GlavPost.Com 13:30
- Объявлена дата саммита Украина-ЕС : DailyUA 13:28
- 22 декабря 2022 13:03 В Евросовете назвали дату саммита ЕС - Украина. Зеленский приглашение уже получил : thePage 13:24
- Зеленского пригласили на саммит Украина-ЕС: известная дата мероприятия : Судово-юридична газета 13:21
- Зеленский приглашен в Брюссель: в ЕС рассказали, когда состоится саммит с Украиной : Obozrevatel 13:16
- ЕС назначил дату саммита с Украиной, в 2022 году его проводить не будет : Українська правда 13:09
- Зеленского пригласили в Брюссель в феврале : MY.UA 13:09
- Декабрь, 22 в 13:04 В Брюсселе состоится саммит Украина-ЕС, на который пригласили Зеленского : ICTV Факти 13:05
- Саммит Украина-ЕС состоится в начале февраля : Головне в Україні 13:05
- ЕС назначил дату саммита с Украиной, в 2022 году его проводить не будет : УП Європейська правда 13:04
- Евросоюз назначил дату саммита с Украиной : Страна.ua 13:01
- В Брюсселе назвали дату проведения саммита Украина-ЕС, на встречу приглашен Зеленский : Новое Время 12:46
- В ЕС назвали дату саммита с Украиной и пригласили Зеленского в Брюссель : РБК-Україна 12:31
- 11:50 22.12.2022 Саммит Украина-ЕС пройдет 3 февраля 2023 года. Приглашен Зеленский : Интерфакс-Україна 12:31