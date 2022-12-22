ГПСУ: Пограничники не смогли лично вручить Рогозину протокол о нарушении границы, поэтому его "передали" неравнодушные товарищи (17)

- Эксголове ''Роскосмоса'' Рогозину "сообщили", что в Украине он находится незаконно, - Госпогранслужба : RegioNews 14:40
- ГПСУ: Пограничники не смогли лично вручить Рогозину протокол о нарушении границы, поэтому его "передали" неравнодушные товарищи : Гордон 14:35
- 22.12.22 14:28 Взрыв в ресторане с Рогозиным: пограничники "передали" ему "протокол" через "неравнодушных товарищей" : Цензор.Нет 14:32
- 13:41 22.12.2022 Госпогранслужба Украины уведомила Рогозина о незаконном пересечении границы : Интерфакс-Україна 14:15
- ГПСУ о ранении Рогозина снарядом в ягодицы: нарушил границу - передали "протокол" : УНИАН 14:13
- Рогозин незаконно находится в Украине : Матриця свободи 14:08
- В Госпогранслужбе назвали обстрел ресторана в Донецке "уведомлением" Рогозину о незаконном пересечении границы : Страна.ua 14:01
- "Сообщили" о незаконном пребывании в Украине, - пограничники о ранении Рогозина : 24 канал 14:00
- Пограничники сообщили рашисту рогозину, что он находится на территории Украины незаконно : Odessa Online 13:59
- 22 декабря 2022, 13:25 В ГПСУ прокомментировали ранение рогозина в оккупированном Донецке : Східний варіант 13:43
- Передали привет: пограничники прокомментировали ранение Рогозина : Vesti.ua 13:43
- Пограничники напомнили Рогозину о правилах пересечения границы : Головне в Україні 13:35
- Подробности взрыва в Донецке: Рогозина "вычислили" пограничники : Главред 13:35
- Пограничники о взрыве в Донецке: Рогозину "сообщили", что он в Украине незаконно : РБК-Україна 13:16
- Рогозина в Украине вычислили пограничники: напомнили о нарушении госрубежа : Українська правда 13:10
- Рогозину сообщили, что в Украине он находится незаконно : MY.UA 13:08