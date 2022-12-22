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ГПСУ: Пограничники не смогли лично вручить Рогозину протокол о нарушении границы, поэтому его "передали" неравнодушные товарищи

ГПСУ: Пограничники не смогли лично вручить Рогозину протокол о нарушении границы, поэтому его "передали" неравнодушные товарищи (17)

Гордон 2022.12.22 14:35
Сегодня 14.23 Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин незаконно пересек украинскую границу и приехал на временно оккупированную территорию Украины. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины 22 декабря. "На днях ГПСУ установила, что гражданин России Дмитрий Рогозин незаконно пересек украинскую границу, и нашла его местонахождение на временно оккупированной Россией территории в Донецкой области.
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