ГПСУ: Пограничники не смогли лично вручить Рогозину протокол о нарушении границы, поэтому его "передали" неравнодушные товарищи (17)

Гордон 2022.12.22 14:35

Сегодня 14.23 Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин незаконно пересек украинскую границу и приехал на временно оккупированную территорию Украины. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины 22 декабря. "На днях ГПСУ установила, что гражданин России Дмитрий Рогозин незаконно пересек украинскую границу, и нашла его местонахождение на временно оккупированной Россией территории в Донецкой области.