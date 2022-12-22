На Херсонщине нашли захоронение убитых со следами пыток (19)

Слово і Діло 2022.12.22 13:41

22 декабря 2022, 13:15 Во дворе частного дома в селе Правдино в Херсонской области обнаружено захоронение с останками шести человек со следами пыток. Об этом сообщает МВД Украины со ссылкой на слова первого заместителя министра Евгения Енина. "В селе Правдино Херсонского района обнаружены захоронение во дворе частного дома, где найдены останки шести человек со следами пыток, огнестрельными ранениями и тому подобным.