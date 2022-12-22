В Мариуполе обнаружено более 10 тысяч новых могил, - AP (20)

- В оккупированном Мариуполе нашли более 10 тысяч новых могил - AP : УНИАН 16:13
- 15:59 22.12.2022 Associated Press нашло более 10 тысяч новых могил в Мариуполе (фото) : Петр и Мазепа 16:09
- В Мариуполе обнаружили более 10 тысяч новых могил - AP : Bigmir)net Новини 16:08
- Декабрь, 22 в 16:00 В Мариуполе обнаружено еще 10 300 новых могил - AP : ICTV Факти 16:06
- Журналисты AP насчитали в Мариуполе с марта более 10 тысяч новых могил : Гордон 16:05
- В Мариуполе с начала вторжения россии обнаружили более 10 тысяч новых могил - AP : Укринформ 15:46
- В Мариуполе появилось более 10 000 новых могил, - Assosiated Press (ФОТО) : UATV 15:43
- 22 декабря 2022, 14:56 Журналисты обнаружили в оккупированном Мариуполе более 10 тысяч новых могил : Східний варіант 15:14
- Журналисты обнаружили в оккупированном Мариуполе более 10 тысяч новых могил : Новини Донбасу 15:09
- В Мариуполе появилось более 10 000 новых могил - Assosiated Press : ЛІГАБізнесІнформ 15:07
- В Мариуполе с марта появилось более 10 тыс. новых могил, - АР : Головне в Україні 15:05
- Целые траншеи с убитыми. В Мариуполе и его окрестностях нашли более 10 тысяч новых могил - AP : Новое Время 15:01
- В Мариуполе обнаружено более 10 тысяч новых могил, - AP : РБК-Україна 14:46
- С марта 2022 года журналисты Associated Press обнаружили более 10 тысяч новых могил в Мариуполе : Крым.Реалии RFE/RL 14:43
- В Мариуполе с марта обнаружено более 10 тысяч новых могил - АР : Слово і Діло 14:41
- 22.12.2022 в 14:22 Associated Press с марта обнаружило в Мариуполе более 10 тысяч новых могил : InfoResist.org 14:30
- В Мариуполе обнаружены 10 тысяч могил, появившихся после захвата города россиянами : UA.News 14:26
- Журналисты AP нашли более 10 тысяч новых могил в Мариуполе : Українська правда 14:10
- В Мариуполе с февраля появилось по меньшей мере 10,3 тысячи могил, тела погибших вывозят ежедневно - AP : Громадське телебачення 14:05