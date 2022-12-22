В Мариуполе обнаружено более 10 тысяч новых могил, - AP (20)

РБК-Україна 2022.12.22 14:46

Мариуполь, Четверг 22 декабря 2022 14:38 Фото: в Мариуполе обнаружено более 10 тысяч новых могил (Getty Images) Автор: Руслан Гаращенко Во временно оккупированном Мариуполе нашли около 10 300 новых могил, большинство из которых находятся на кладбище в Старом Крыму. Об это сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Associated Press. По данным спутниковых снимков, с начала марта зафиксировано значительное