Россияне придумали еще один способ пыток украинских пленных (19)

- Россияне придумали еще один способ пыток украинских пленных : World News 17:35
- рф иногда устраивает фальшивые "обмены" для украинских пленных - Лубинец : UA.News 17:26
- Декабрь, 22 в 16:49 Россияне издеваются над украинскими пленными, вывозя их на фальшивые обмены - омбудсмен : ICTV Факти 17:06
- Оккупанты вывозят пленных на фальшивые обмены, а потом говорят им об отказе Украины - омбудсмен : Головне в Україні 17:05
- Россияне вывозят пленных на фальшивые обмены и сообщают об отказе Украины их возвращать - омбудсмен : Online.ua 17:00
- 22 декабря 2022, 16:16 Оккупанты придумали новый вид психологической пытки для пленных украинцев, - Лубинец : Східний варіант 16:43
- Россияне придумали новый вид психологических пыток для украинских пленных : ТСН.ua 16:31
- Россияне придумали новый вид психологической пытки для пленных украинцев, - Лубинец : 24 канал 16:30
- Оккупанты придумали новый вид пыток над пленными - омбудсмен : Bigmir)net Новини 16:08
- Россияне везут украинских пленных "на обмен", потом говорят "Украина отказала" - омбудсмен : ЛІГАБізнесІнформ 16:07
- Оккупанты вывозят пленных на фальшивые обмены, а потом говорят им об отказе Украины - омбудсмен : Громадське телебачення 16:05
- 22.12.22 15:45 Россияне привозят украинских пленных на обмен, а затем возвращают в колонии и говорят им, что Украина якобы отказывается их менять, - Лубинец : Цензор.Нет 16:02
- 22 декабря 2022, 15:14 Оккупанты придумали новые пытки для пленных, - Лубинец : Східний варіант 15:44
- Оккупанты придумали новую пытку для пленных: вывозят на обмен, затем возвращают в колонии : Еспресо TV 15:34
- Разновидность пыток. Россия устраивает фальшивые "обмены" для украинских пленных - Лубинец : Новое Время 15:31
- россияне придумали новый вид психологических пыток для пленных украинцев - Лубинец : MY.UA 15:09
- Россияне придумали еще один способ пыток украинских пленных, - омбудсмен : РБК-Україна 15:01
- РФ иногда устраивает фальшивые "обмены" для украинских пленных - Лубинец : Українська правда 14:40
- россияне придумали новый вид психологических пыток для пленных украинцев - Лубинец : Укринформ 13:16