Россияне придумали еще один способ пыток украинских пленных (19)

World News 2022.12.22 17:35

22.12.2022 Российские оккупанты иногда вывозят украинских пленных якобы для обмена, а затем возвращают их обратно, говоря, что Украина отказалась их менять. Об этом сообщает уполномоченый Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца. "Представитель уполномоченного рассказал, что украинских пленников порой намеренно вывозят якобы на обмен, а затем возвращают в колонию и говорят, что Украина отказывается их менять. Мы рассматриваем это как разновидность