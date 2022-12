Журналисты NYT назвали десятки российских десантников, которые убивали украинцев в Буче (19)

РБК-Україна 2022.12.22 17:01

Украина, Четверг 22 декабря 2022 16:50 Фото: журналисты NYT назвали десятки российских десантников, которые убивали украинцев в Буче (Getty Images) Автор: Татьяна Степанова Журналисты The New York Times идентифицировали десятки российских военных, которые убивали гражданских в Буче - речь идет о бойцах 234-го десантно- штурмового полка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.