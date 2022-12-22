Журналисты NYT назвали десятки российских десантников, которые убивали украинцев в Буче (19)

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- Убивали украинцев в Буче: журналисты идентифицировали десятки российских палачей : Новини Live 18:57
- Журналисты NYT назвали десятки российских десантников, убивавших украинцев в Буче : Антикор.com.ua 18:14
- Убийства мирных жителей в Буче. Названы имена более 20 псковских десантников. ВИДЕО 18+ : Журнал Житомира 17:39
- 22 декабря 2022 17:12 Журналисты NYT назвали десятки российских десантников, которые убивали украинцев в Буче : Dynamomania.com 17:34
- Телефоны жертв использовали сразу после убийства: в NYT назвали десантников, убивавших в Буче : 24 канал 17:30
- 22 декабря 2022, 16:45 Проанализировали и реконструировали убийства: The New York Times установило еще один полк причастный к зверствам в Буче : Українські національні новини 17:13
- Журналисты NYT назвали десятки российских десантников, которые убивали украинцев в Буче : РБК-Україна 17:01
- Журналисты The New York Times идентифицировали более 20 солдат РФ, которые причастны к убийствам в Буче : Гордон 16:35
- 22.12.22 16:17 Журналисты NYT идентифицировали псковских десантников, убивавших украинцев в Буче. ФОТО : Цензор.Нет 16:32
- 22.12.2022 в 16:05 NYT идентифицировала десятки псковских десантников, которые убивали украинцев в Буче : InfoResist.org 16:15
- Декабрь, 22 в 15:49 Журналисты NYT идентифицировали десятки солдат армии РФ, причастных к убийствам украинцев в Буче : ICTV Факти 16:05
- Журналисты идентифицировали 22 оккупантов, причастных к убийствам украинцев в Буче. Фото и видео : Obozrevatel 15:46
- 22 декабря 2022 15:10 Вычислили российских десантников, которые убивали людей в Буче: лица, фамилии, номер части : Gazeta.ua 15:34
- NYT назвал десятки псковских десантников, которые убивали украинцев в Буче : Українська правда 14:40