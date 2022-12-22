Сколько времени нужно для выхода из сложнейшего блекаута: ответ Шмыгаля (21)

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- Выход из полного блекаута займет от 7 до 10 дней, - Шмыгаль : Судово-юридична газета 16:21
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- Премьер рассказал о возможном полном блэкауте : Новости N 16:08
- Самый длинный блекаут в Украине может длиться 7-10 дней, - Шмыгаль : Obozrevatel 16:01
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- 13:55 22.12.2022 Шмыгаль: выход из самого сложного случая блэкаута будет занимать от 7 до 10 дней : Интерфакс-Україна 14:15