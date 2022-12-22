Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Сколько времени нужно для выхода из сложнейшего блекаута: ответ Шмыгаля

Сколько времени нужно для выхода из сложнейшего блекаута: ответ Шмыгаля (21)

UA.News 2022.12.22 17:26
Олег Бесараб 22 Грудня 2022 17:09 По теоретическим расчетам, выход из сложнейшего блекаута, "когда все разбито", займет от 7 до 10 дней. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль информационному агентству Интерфакс-Украина. "Подчеркну, это теоретические расчеты, потому что мир не переживал еще таких вещей", - подчеркнул Шмыгаль. По поводу действий на случай полного блекаута в крупных городах премьер
СЛУЧАЙ, ГРИФ, ВЫХОД, РАСЧЕТ, ПУНКТ, НЕСОКРУШИМОСТЬ, Шмыгаль, Зеленский, Украина, Киев, Россия

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022