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В Херсонской области подорвали автомобиль коллаборанта Андрея Штепы, - Хлань

В Херсонской области подорвали автомобиль коллаборанта Андрея Штепы, - Хлань (27)

РБК-Україна 2022.12.22 15:46
Херсонская область, Четверг 22 декабря 2022 15:45 Фото: в Херсонской области подорвали автомобиль коллаборанта Андрея Штепы (иллюстрация / pixabay-com) Автор: Руслан Гаращенко В четверг, 22 декабря, в Каховке подорвали автомобиль коллаборанта Андрея Штепы, которого россияне назначили "главой" сел Любимовка и Васильевка Каховского района. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя в Facebook.
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