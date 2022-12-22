В Херсонской области подорвали автомобиль коллаборанта Андрея Штепы, - Хлань (27)

- 18:08 22.12.2022 В Херсонской области взорван автомобиль руководителя оккупационной администрации Любимовки, коллаборант погиб : Интерфакс-Україна 18:45
- В Херсонской области из-за подрыва авто погиб российский глава Любимовки : Крым.Реалии RFE/RL 18:44
- На Херсонщине подорвали автомобиль коллаборанта Андрея Штепы - облсовет : Херсон Daily 18:44
- На Херсонщине подорвали автомобиль коллаборанта Андрея Штепы - облсовет : РИА Мелитополь 18:40
- В Херсонской области взорвали автомобиль коллаборационного "главы" поселка Любимовка, оккупанты заявили о его гибели : Гордон 18:35
- Штепа всё: на Херсонщине взорвали автомобиль известного коллаборанта : Флот2017 18:27
- На Херсонщине подорвали автомобиль коллаборанта Андрея Штепы - облсовет : Типичный Херсон 18:21
- В Херсонской области ликвидировали гауляйтера Любимовки Штепу : Антикор.com.ua 18:14
- Под Херсоном ликвидировали коллаборанта Андрея Штепу - сгорел заживо (ФОТО) : UA-Reporter.com 18:13
- В Херсонской области подорвали автомобиль с коллаборантом : Новости N 18:09
- В Херсонской области подорвали машину с местным гауляйтером Андреем Штепой : Громадське телебачення 18:06
- 22.12.22 17:31 Предателя Андрея Штепу подорвали в оккупированной Каховке. ВИДЕО : Цензор.Нет 18:02
- 22.12.2022 в 17:57 В оккупированной Каховке подорвали коллаборанта Штепу по прозвищу "Шнырь" : InfoResist.org 18:00
- В Херсонской области взорвали еще одного коллаборанта : Преступности.нет 17:39
- В Херсонской области взорвали гауляйтера Штепу - росСМИ : ЛІГАБізнесІнформ 17:37
- Подорвался на автомобиле: в Херсонской области погиб коллаборант Андрей Штепа (фото) : Фокус 17:35
- 22 декабря 2022 16:58 В Каховке взорвали коллаборанта : Gazeta.ua 17:33
- На Херсонщине подорвался автомобиль коллаборанта Андрея Штепы - Хлань : Bigmir)net Новини 17:08
- В Херсонской области подорвался гауляйтер Любимовки и Васильевки Штепа, - депутат облсовета Хлань : Еспресо TV 17:04
- В Херсонской области подорвали автомобиль с коллаборантом, - Хлань : Новости N 16:38
- На Херсонщине подорвали авто "главы" двух сел : Новини Донбасу 16:38
- В Херсонской области ликвидировали гауляйтера Любимовки Штепу: сгорел в собственном авто : Obozrevatel 16:31
- В Каховке подорвали автомобиль коллаборанта Штепы, он сгорел заживо - Хлань : Новое Время 16:31
- В Херсонской области ликвидировали очередного гауляйтера : UA.News 16:26
- На Херсонщине взорвали авто предателя Штепы: сгорел заживо, - местные источники (фото) : СтопКор 16:20
- В Херсонской области подорвали автомобиль коллаборанта Андрея Штепы, - Хлань : РБК-Україна 15:46