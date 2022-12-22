Перечислят Украине средства от продажи активов РФ: Конгресс принял важную поправку (30)

- США будут передавать Украине средства от продажи арестованных активов рф : UA.News 22:27
- 22.12.2022 в 21:42 Конгресс США поддержал конфискацию российских активов в пользу Украины : InfoResist.org 22:15
- Сенат США принял решение об аресте российских активов в пользу Украины : UATV 22:12
- "Плохой день для олигархов". Сенат США принял поправку, позволяющую конфисковывать активы российских бизнесменов для их передачи Украине - CNN : Гордон 22:05
- Конгресс США поддержал конфискацию активов РФ в пользу Украины : УП Європейська правда 22:04
- Конгресс США одобрил конфискацию российских активов в пользу Украины : DsNews 22:03
- Сенат США разрешил использовать арестованные российские активы для помощи Украине : ОстроВ 22:00
- В Конгрессе США проголосовали за конфискацию активов РФ в пользу Украины : Online.ua 22:00
- Сенат США принял поправку для передачи арестованных активов рф в пользу Украины : Укринформ 21:47
- Передача активов России на помощь Украине: в Конгрессе США поддержали поправку к закону : ТСН.ua 21:47
- В Конгрессе одобрили изменения в проект бюджета США, позволяющий изымать замороженные активы бизнесменов РФ в пользу Украины : Obozrevatel 21:46
- 22 декабря 2022, 21:32 Сенат США поддержал поправку, позволяющую изымать активы бизнесменов из рф в пользу Украины : Українські національні новини 21:43
- Сенат США поддержал конфискации активов российских олигархов и их передаче в пользу Украины : Новости N 21:39
- Конгресс США принял поправку о передаче Украине активов российских олигархов : MY.UA 21:38
- Декабрь, 22 в 21:34 Сенат США поддержал поправку в бюджет об изъятии активов олигархов РФ в пользу Украины : ICTV Факти 21:36
- Сенат США поддержал конфискацию замороженных активов российских бизнесменов : Головне в Україні 21:35
- Конгресс США поддержал поправку, позволяющую конфисковать российские активы в пользу Украины : Громадське телебачення 21:35
- Сенат США поддержал поправку, позволяющую конфисковать замороженные активы РФ в пользу Украины : Еспресо TV 21:34
- 22 декабря 2022 21:20 Арестованные в США российские активы передадут Украине : Gazeta.ua 21:34
- 22.12.22 21:22 Сенат США принял поправку, позволяющую изымать активы российских олигархов для передачи Украине : Цензор.Нет 21:32
- Перечислят Украине средства от продажи активов РФ: Конгресс принял важную поправку : РБК-Україна 21:31
- Сенат США принял поправку к проекту бюджета, позволяющую изымать активы российских олигархов для их передачи Украине : FinOboz 21:27
- В США поддержали законопроект о передаче Украине арестованных активов РФ : УНИАН 21:13
- Конгресс США поддержал конфискацию активов РФ в пользу Украины : Українська правда 21:10
- Конгресс США внес в бюджет пункт о передаче Украине доходов от конфискованных активов РФ : ЛІГАБізнесІнформ 21:07
- 20:53 22.12.2022 Сенат США принял поправку к проекту бюджета, позволяющую изымать активы российских олигархов для их передачи Украине : Интерфакс-Україна 21:00
- Сенат США поддержал передачу арестованных российских активов в пользу Украины : 24 канал 21:00
- Все в пользу Украины: в США приняли важное решение по российским активам : Апостроф 21:00
- Сенат США поддержал передачу арестованных российских активов Украине : Новое Время 20:46
- Сенат одобрил поправку, позволяющую изымать активы российских олигархов в пользу Украины : Страна.ua 20:46