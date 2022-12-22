Перечислят Украине средства от продажи активов РФ: Конгресс принял важную поправку (30)

РБК-Україна 2022.12.22 21:31

Вашингтон, Четверг 22 декабря 2022 21:18 Фото: сенатор Линдси Грэм (wikimedia.org) Автор: Константин Широкун Конгресс США сегодня, 22 декабря, принял поправку к законопроекту о финансировании американского правительства, которая разрешит передавать Украине средства от продажи арестованных активов РФ. Об этом заявил сенатор Линдси Грэм, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN. "Эта поправка позволит министерству юстиции через государственного