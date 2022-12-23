23 декабря 2022 16:16 Сколько кораблей стащили россияне к берегам Украины (31)

Gazeta.ua 2022.12.23 17:34

Сегодня россияне вывели 11 кораблей на боевое дежурство. Фото: eastnews.ua 23 декабря россияне вывели 11 кораблей на боевое дежурство в Черное и Азовское моря. В Черном море находится девять вражеских кораблей, передают ВМС ВС Украины. Из них один носитель крылатых ракет "Калибр" с общим залпом в четыре ракеты. В Азовском море есть два российских корабля.