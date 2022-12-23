23 декабря 2022 16:16 Сколько кораблей стащили россияне к берегам Украины (31)

2022.12.23 (31)2022.12.22 (8) →
- 23 декабря рашисты увеличили в Черном море количество ракетоносителей : Odessa Online 17:59
- 23.12.2022 17:05 В Черном море увеличилось количество вражеских ракетоносителей : Одессит.ua 17:59
- РФ вывела в Черное море носителя ракет "Калибр" : Центр журналистских расследований 17:37
- Оккупанты увеличили количество ракетоносителей в Черном море : Главком 17:35
- 23 декабря 2022 16:16 Сколько кораблей стащили россияне к берегам Украины : Gazeta.ua 17:34
- Россия вывела в Черное море корабли-носители крылатых ракет "Калибр" : FinOboz 17:27
- рф вывела в Черное море корабли с ракетами "Калибр" : UA.News 17:26
- Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море : Бессарабiя.UA 17:13
- Рф увеличила количество ракетоносителей в Черном море : Слово і Діло 17:11
- россия вывела в Черное море один корабль с "Калибрами" : MY.UA 17:08
- Россия вывела в Черное море корабли-носители крылатых ракет "Калибр" : Новости N 17:08
- Декабрь, 23 в 16:54 Россия впервые с 16 декабря вывела в Черное море корабль с Калибрами : ICTV Факти 17:06
- Россия вывела в Черное море носитель ракет "Калибр", - ВМС : Головне в Україні 17:05
- Россия вывела в Черное море корабли-носители крылатых ракет "Калибр" : РБК-Україна 17:01
- Россияне в Черном море держат три ракетоносителя - Братчук : ОстроВ 17:00
- В Черном море появились ракетоносители: какую угрозу они несут : Новини Live 16:57
- Россия вывела в Черное море три носителя ракет "Калибр" - Братчук : Крым.Реалии RFE/RL 16:43
- Россия впервые с 16 декабря вывела в Черное море носителя "Калибров" : Bigmir)net Новини 16:38
- россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море : MY.UA 16:38
- Россия вывела в Черное море носитель ракет "Калибр" - ВМС ВСУ : ЛІГАБізнесІнформ 16:37
- 23 декабря 2022 16:15 Сколько кораблей стащили россияне у берегов Украины : Gazeta.ua 16:34
- Россия вывела в море корабль с "Калибрами": впервые с 16 декабря : Инфолайн 16:33
- россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море : Укринформ 16:31
- В Черном море Россия держит один носитель Калибров с общим залпом в четыре ракеты - ВМС : Новое Время 16:16
- Россия вывела в море корабль с "Калибрами": впервые с 16 декабря : УНИАН 16:13
- 23 декабря 2022 15:35 Россия вывела в Черное море "Калибры" - их не было со дня массированного обстрела 16 декабря : Dynamomania.com 16:04
- Россия вывела в Черное море "Калибры" - их не было со дня массированного обстрела 16 декабря : Українська правда 15:40
- РФ держит в трех морях 20 боевых кораблей: сколько "Калибров" могут ударить по Украине : ТСН.ua 15:31
- Россия вывела в Черное море носителя "Калибров" : Еспресо TV 15:04
- 23.12.22 14:40 В Черном море Россия держит 9 кораблей, среди них один ракетоноситель с "Калибрами", - ВМС ВСУ : Цензор.Нет 15:02
- россия вывела в Черное море один корабль с "Калибрами" : Укринформ 14:46