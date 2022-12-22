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Ситуация очень тяжелая: на Новый год Киев может остаться без света

Ситуация очень тяжелая: на Новый год Киев может остаться без света (1)

Главред 2022.12.22 21:35
22 декабря 2022, 21:17 Ситуацию со светом в Киеве пока можно приравнять к ситуации в прифронтовых регионах. Электроенергия / УНИАН Киев и многие жители столицы могут остаться без электроснабжения в новогоднюю ночь. Как заявил на брифинге директор Центра исследования энергетики Александр Харченко, диспетчеры украинской энергосистемы уже приобрели опыт, как не попасть в ситуацию, произошедшую после российского обстрела 23 ноября.
СВЕТ, ОТКЛЮЧЕНИЕ, ЭНЕРГОСИСТЕМА, КИЕВ, ОБСТРЕЛ, КОВАЛЕНКО, Коваленко, Харченко, YASNO, Yasno, Киев, Украина, Россия
2022.12.23 (1)

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