Ситуация очень тяжелая: на Новый год Киев может остаться без света (1)

Главред 2022.12.22 21:35

22 декабря 2022, 21:17 Ситуацию со светом в Киеве пока можно приравнять к ситуации в прифронтовых регионах. Электроенергия / УНИАН Киев и многие жители столицы могут остаться без электроснабжения в новогоднюю ночь. Как заявил на брифинге директор Центра исследования энергетики Александр Харченко, диспетчеры украинской энергосистемы уже приобрели опыт, как не попасть в ситуацию, произошедшую после российского обстрела 23 ноября.