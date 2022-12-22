Ситуация очень тяжелая: на Новый год Киев может остаться без света (1)

Главред 2022.12.22 21:35
22 декабря 2022, 21:17
Ситуацию со светом в Киеве пока можно приравнять к ситуации в прифронтовых
регионах.
Электроенергия / УНИАН
Киев и многие жители столицы могут остаться без электроснабжения в
новогоднюю ночь.
Как заявил на брифинге директор Центра исследования энергетики Александр
Харченко, диспетчеры украинской энергосистемы уже приобрели опыт, как не
попасть в ситуацию, произошедшую после российского обстрела 23 ноября.
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