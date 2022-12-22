Повреждены магистральные сети: ситуация с энергоснабжением Киева остается сложной (28)

УНИАН 2022.12.22 13:43

Анна Бредихина 13:36, 22.12.22 Полученные повреждения объектов генерации и магистральных сетей сложны и масштабны, их восстановление требует значительного времени. До всех областей доведены лимиты потребления / фото УНИАН, Вячеслав Ратынский После того, как российские оккупанты нанесли тысячи ударов по энергосистеме Украины, сложнее всего с поставкой электроэнергии в Киеве и центральном регионе, так как в системе имеется значительный дефицит мощности.