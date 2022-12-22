Повреждены магистральные сети: ситуация с энергоснабжением Киева остается сложной (28)

2022.12.23 (28)2022.12.22 (29) →
- Дефицит электроэнергии несколько уменьшился, но до сих пор существенный - Укрэнерго : ПрессОрг24 13:42
- Укрэнерго: дефицит мощности в энергосистеме остается существенным : Kosatka.Media 13:42
- Дефицит мощности в энергосистеме остается существенным - "Укрэнерго" : Новини Донбасу 13:08
- "Укрэнерго": в системе передачи электроэнергии сохраняются определенные ограничения : Хвиля 13:05
- В украинской энергосистеме уменьшился дефицит мощности : Odessa Online 12:59
- В энергосистеме Украины несколько уменьшился дефицит мощности - "Укрэнерго" : Слово і Діло 12:41
- В "Укрэнерго" рассказали о ситуации спустя пять дней после вражеской атаки : Lenta.ua 12:37
- Дефицит мощности уменьшился, но электроэнергии все еще не хватает - "Укрэнерго" : Главком 12:35
- 11:52 23.12.2022 Дефицит мощности в энергосистеме несколько снизился, но остается существенным - "Укрэнерго" : Интерфакс-Україна 12:30
- Дефицит электроэнергии уменьшается - "Укрэнерго" : UA.News 12:26
- В энергосистеме Украины сократился дефицит мощности : Bigmir)net Финансы 12:14
- Дефицит электроэнергии все еще остается существенным - "Укрэнерго" : УНИАН 12:13
- Дефицит мощности в энергосистеме несколько уменьшился, но аварийные отключения все еще возможны, - Укрэнерго : Еспресо TV 12:04
- Дефицит в энергосистеме несколько уменьшился - Укрэнерго : УП: Економічна правда 12:04
- В "Укрэнерго" рассказали, увеличивается ли дефицит мощности в энергосистеме : DsNews 12:03
- Дефицит мощности в энергосистеме уменьшился, но до сих пор существенный - "Укрэнерго" : ТСН.ua 12:01
- Дефицит электроэнергии уменьшился. В "Укрэнерго" рассказали о ситуации со светом 23 декабря : Страна.ua 12:01
- В Украине уменьшился дефицит мощности: почему до сих пор действуют аварийные отключения : 24 канал 12:00
- В Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы Украины : Новини Live 11:57
- Укрэнерго рассказало о ситуации в энергосистеме : MY.UA 11:38
- Дефицит мощности в энергосистеме несколько уменьшился - Укрэнерго : Матриця свободи 11:38
- 23 декабря 2022, 10:58 Дефицит электроэнергии несколько уменьшился, но до сих пор существенный - Укрэнерго : Українські національні новини 11:13
- Дефицит мощности в энергосистеме Украины несколько уменьшился, но остается существенным, - "Укрэнерго" : Преступности.нет 11:09
- Украина изучает возможность использования газовых миниэлектростанций : Fin.org.ua 10:04
- Украина изучает возможность использования газовых миниэлектростанций : Укрудпром 09:13
- Галущенко спрогнозировал, когда стабилизируется энергосистема : Главком 08:05
- В "Укрэнерго" рассказали о нынешней ситуации с энергоснабжением : Лига Информ 07:07
- В правительстве сообщили, когда в Украине и при каких условиях прекратятся отключения электроэнергии : Прямий канал 00:06