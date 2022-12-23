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Сенат США одобрил бюджет $44,9 млрд для Украины и союзников

Сенат США одобрил бюджет $44,9 млрд для Украины и союзников (10)

Центр журналистских расследований 2022.12.23 08:37
08:00 Сенат США проголосовал за проект бюджета федерального правительства до сентября 2023 года, в котором предусмотрено $44,9 млрд в помощь Украине. Об этом сообщает The Hill. Принятый проект бюджета в объеме $1,7 трлн финансирует федеральное правительство и включает в себя финансирование военной и экономической помощи Украине в размере $44,9 млрд. Проект предоставляет $19,8 млрд.
УКРАИНА, ДОЛЛАР, МИЛЛИАРД, ГОД, СЕНАТ, БЮДЖЕТ, Украина, США, Россия, Великобритания
2022.12.23 (10)

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