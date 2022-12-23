Сенат США одобрил бюджет $44,9 млрд для Украины и союзников (10)

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- Сенат США одобрил бюджет с почти $45 млрд для Украины и союзников : Finance.UA 10:26
- 23 декабря 2022, 10:01 Сенат США одобрил бюджет: Более $44 миллиардов будет выделено Украине и союзникам : Мiнфiн 10:07
- Сенат США одобрил бюджет с почти $45 млрд для Украины и союзников : УП: Економічна правда 09:33
- 23.12.2022, 08:22 Сенат США принял бюджет на следующий год с $45 млрд помощи Украине : АСН.in.ua 09:10
- Сенат США одобрил проект бюджета-2023 с почти $45 млрд поддержки для Украины : Lenta.ua 09:07
- "Большая семерка" выделит Украине $32 млрд в 2023 году : MY.UA 08:38
- Сенат США одобрил бюджет $44,9 млрд для Украины и союзников : Центр журналистских расследований 08:37
- "Большая семерка" выделит Украине $32 млрд в 2023 году : World News 08:36
- "Большая семерка" выделит Украине $32 млрд в 2023 году : Хвиля 08:35
- Сенат США одобрил бюджет с почти 45 млрд долл для Украины и партнеров : Online.ua 00:00