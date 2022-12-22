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Фокус: Украина

Зеленский после визита в США встретился с Дудой: о чем говорили лидеры Европы

Зеленский после визита в США встретился с Дудой: о чем говорили лидеры Европы (8)

Главред 2022.12.22 18:05
22 декабря 2022, 17:40 Владимир Зеленский поблагодарил Анджея Дуду за мощную поддержку украинцев со стороны Польши и ее граждан. Зеленский встретился с Дудой на пути домой / Офис президента, скриншот Президент Украины Владимир Зеленский на пути домой после визита в США провел встречу с президентом Польши Анджеем Дудой. Как сообщает Офис президента Украины, встреча прошла в Жешуве.
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2022.12.23 (8)

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