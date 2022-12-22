В Донецке и Ростове-на-Дону врачи не решились оперировать раненого при обстреле Рогозина. Его повезут в Москву (6)

Страна.ua 2022.12.22 22:46

22:34, сегодня Разрушенный комплекс в Донецке, где пострадал Рогозин. Фото: ntv.ru Врачи в Донецке и Ростове-на-Дону не решились делать операцию раненому экс- главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину, так как требуется сложное хирургическое вмешательство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника бывшего чиновника. "Пока Дмитрий Олегович не прооперирован.