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В Донецке и Ростове-на-Дону врачи не решились оперировать раненого при обстреле Рогозина. Его повезут в Москву

В Донецке и Ростове-на-Дону врачи не решились оперировать раненого при обстреле Рогозина. Его повезут в Москву (6)

Страна.ua 2022.12.22 22:46
22:34, сегодня Разрушенный комплекс в Донецке, где пострадал Рогозин. Фото: ntv.ru Врачи в Донецке и Ростове-на-Дону не решились делать операцию раненому экс- главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину, так как требуется сложное хирургическое вмешательство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника бывшего чиновника. "Пока Дмитрий Олегович не прооперирован.
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2022.12.23 (6)

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