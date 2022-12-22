У Байдена рассматривают три варианта завершения войны в Украине, но Зеленский выступает лишь за один - The Washington Post (1)

НБН 2022.12.22 15:08

В Администрации американского президента Джо Байдена рассматривают три версии окончания российско-украинской войны, однако Владимир Зеленский поддерживает только одну. Елизавета Щербак 22/12/2022 Об этом пишет американское издание The Washington Post, отмечая, что три разные модели руководства США демонстрируют, как могло бы выглядеть завершения войны в Украине путем переговоров, информирует "НБН.