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22 декабря, 13:08 В Житомирской области священник оспаривал зверства оккупантов в Буче: его будут судить

22 декабря, 13:08 В Житомирской области священник оспаривал зверства оккупантов в Буче: его будут судить (1)

Dumskaya.net 2022.12.22 13:33
Следствие направило в суд обвинительный акт в отношении настоятеля одной из римско-католических парафий в Житомирской области. В Офисе генерального прокурора сообщили, что священника будут судить по ч.1 ст.436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание военной агрессии российской федерации против Украины). Установлено, что фигурант после богослужений навязывал прихожанам свое
БУЧА, СВЯЩЕННИК, АГРЕССИЯ, НАСТОЯТЕЛЬ, ОККУПАНТ, АГРЕССОР, Киев, Житомир, Украина, Россия, Херсон
2022.12.23 (1)

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