22 декабря, 13:08 В Житомирской области священник оспаривал зверства оккупантов в Буче: его будут судить (1)

Dumskaya.net 2022.12.22 13:33

Следствие направило в суд обвинительный акт в отношении настоятеля одной из римско-католических парафий в Житомирской области. В Офисе генерального прокурора сообщили, что священника будут судить по ч.1 ст.436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание военной агрессии российской федерации против Украины). Установлено, что фигурант после богослужений навязывал прихожанам свое