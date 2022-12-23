22 декабря, 13:08 В Житомирской области священник оспаривал зверства оккупантов в Буче: его будут судить (1)

Dumskaya.net 2022.12.22 13:33
Следствие направило в суд обвинительный акт в отношении настоятеля одной из
римско-католических парафий в Житомирской области.
В Офисе генерального прокурора сообщили, что священника будут судить по ч.1
ст.436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной,
отрицание военной агрессии российской федерации против Украины).
Установлено, что фигурант после богослужений навязывал прихожанам свое
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