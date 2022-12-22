Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Впервые в истории: в Украине выставили на аукцион морской порт (2)

УНИАН 2022.12.22 17:13
Лариса Козовая 16:51, 22.12.22 Аукцион порта "Усть-Дунайск" запланирован на 17 января 2023 года. Стартовая цена - 60 млн грн. Аукцион по приватизации единого имущественного комплекса порта запланирован на 17 января 2023 года / фото УНИАН Фонд государственного имущества Украины объявил аукцион по продаже имущественного комплекса порта "Усть-Дунайск" (Одесская обл.). Как сообщил руководитель регионального отделения Фонда госимущества в
ПОРТ, ДУНАЙ, КИЛИЯ, ВИЛКОВО, УКРАИНА, ШАБАШ, Славский, Морской торговый порт Усть-Дунайск, Украина, Одесса, Россия
2022.12.23 (2)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022