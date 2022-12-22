Впервые в истории: в Украине выставили на аукцион морской порт (2)

УНИАН 2022.12.22 17:13
Лариса Козовая
16:51, 22.12.22
Аукцион порта "Усть-Дунайск" запланирован на 17 января 2023 года. Стартовая
цена - 60 млн грн.
Аукцион по приватизации единого имущественного комплекса порта запланирован
на 17 января 2023 года / фото УНИАН
Фонд государственного имущества Украины объявил аукцион по продаже
имущественного комплекса порта "Усть-Дунайск" (Одесская обл.).
Как сообщил руководитель регионального отделения Фонда госимущества в
ПОРТ, ДУНАЙ, КИЛИЯ, ВИЛКОВО, УКРАИНА, ШАБАШ, Славский
, Морской торговый порт Усть-Дунайск
, Украина
, Одесса
, Россия