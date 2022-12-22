18:21 22.12.2022 США ввели санкции против 10 компаний РФ, связанных с судоходством (1)

Интерфакс-Україна 2022.12.22 18:45
Минфин США в четверг внес в санкционные списки 10 российских компаний,
имеющих отношение к судоходству.
В документе Управления по контролю за иностранными активами (OFAC)
говорится, что под санкции в том числе попали АО "Концерн "Моринформсистема-
Агат", ЦНИИ конструкционных материалов "Прометей", АО "Аккумуляторная
компания "Ригель", Закрытое акционерное общество "Центральный научно-
исследовательский институт судового машиностроения", АО "Морские
САНКЦИЯ, ПРОМЕТЕЙ, АГАТА, РИГЕЛЬ, ЭЛЕКТРОПРИБОР, ОКЕАНОЛОГИЯ, Ригель
, Аврора
, Обуховское
, Научно-производственное объединение Аврора
, Компания Технополь
, ЦНИИ Электроприбор
, Морские Навигационные Системы
, Морские навигационные системы
, Моринформсистема-Агат
, ЦНИИ судового машиностроения
, Россия
, США
, Украина