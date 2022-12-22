18:21 22.12.2022 США ввели санкции против 10 компаний РФ, связанных с судоходством (1)

Интерфакс-Україна 2022.12.22 18:45

Минфин США в четверг внес в санкционные списки 10 российских компаний, имеющих отношение к судоходству. В документе Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) говорится, что под санкции в том числе попали АО "Концерн "Моринформсистема- Агат", ЦНИИ конструкционных материалов "Прометей", АО "Аккумуляторная компания "Ригель", Закрытое акционерное общество "Центральный научно- исследовательский институт судового машиностроения", АО "Морские