Reuters: КНДР помогает оружием "вагнеровцам", воюющим в Украине (2)

DsNews 2022.12.22 19:33
Частная военная компания "Вагнера" получила партию оружия из Северной
Кореи, которую россияне будут использовать в войне против Украины
четверг, 22 декабря 2022, 19:00
Об этом говорится в сообщении Reuters, передает "ДС".
Как отмечает издание, чиновник администрации президента США Джо Байдена
рассказал, что ЧВК "Вагнера" оплатила поставки оружия из Северной Кореи.
При этом чиновник отметил, что в прошлом месяце Северная Корея поставила в
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