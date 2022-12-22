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Reuters: КНДР помогает оружием "вагнеровцам", воюющим в Украине

Reuters: КНДР помогает оружием "вагнеровцам", воюющим в Украине (2)

DsNews 2022.12.22 19:33
Частная военная компания "Вагнера" получила партию оружия из Северной Кореи, которую россияне будут использовать в войне против Украины четверг, 22 декабря 2022, 19:00 Об этом говорится в сообщении Reuters, передает "ДС". Как отмечает издание, чиновник администрации президента США Джо Байдена рассказал, что ЧВК "Вагнера" оплатила поставки оружия из Северной Кореи. При этом чиновник отметил, что в прошлом месяце Северная Корея поставила в
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2022.12.23 (2)

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