Как будет работать "Новая почта" на новогодние праздники. Расписание (15)

Технополис завтра 2022.12.23 13:02

Источник: https://strana.ua 23.12.2022 "Новая почта" опубликовала график работы отделений и курьерской доставки на новогодние праздники. Соответствующее расписание опубликовано на сайте "Новой почты". График работы отделений и курьерской доставки во время новогодних и рождественских праздников следующий: 25 и 26 декабря отделения будут работать по своему обычному графику; 31 декабря отделения национальной сети откроются на час раньше и будут