Как будет работать "Новая почта" на новогодние праздники. Расписание (15)

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- Новая почта, Укрпочта и Justin: как в Днепре на новогодние праздники будут работать почтовые компании : Dnepr.Info 13:21
- Как "Новая Почта" и Укрпочта будут работать на праздники : 24 канал 13:00
- 23 декабря 2022 10:43 Праздники приближаются: как будут работать "Укрпочта" и "Новая почта" на Новый год и Рождество : thePage 11:24
- В Новой поште рассказали как будут работать в зимние праздники : Новое Время 11:01
- Как во время новогодних праздников в Украине будет работать Новая почта : ВідкритийTV 11:00
- Как будут работать "Новая почта" и "Укрпочта" на Новый год и Рождество : Одесса Медиа 10:59
- Как будут работать "Новая почта" и "Укрпочта" на праздники: новые графики отделений : УНИАН 10:43
- Как будут работать "Новая почта" и "Укрпочта": графики на Новый год и Рождество : РИА Мелитополь 10:40
- "Новая почта" и "Укрпочта" сообщили, как будут работать на праздники : UA.News 10:26
- Стало известно, как будут работать Укрпочта и "Новая почта" на новогодние праздники : Новини Live 09:57
- Как будет работать почта на Новый год: праздничные графики : Vesti.ua 09:43
- Как будут работать "Новая почта" и "Укрпочта": графики на Новый год и Рождество : РБК-Україна 09:01
- Как будут работать отделения Новой почты на Новый год и Рождество : Наша Столиця 06:22
- Как будет работать "Новая почта" на новогодние праздники : Антикор.com.ua 06:14