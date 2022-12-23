В Киеве не будут курсировать троллейбусы и трамваи до полного восстановления электроэнергии (26)

RegioNews 2022.12.23 11:10

23 декабря 2022, 10:44 Фото из открытых источников Киев из-за проблем с электричеством полностью перешел на автобусные перевозки ради экономии электроэнергии Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев в интервью "Укринформу", пишет RegioNews. По его словам, сейчас в столице автобусный парк будут использовать в полную силу. "Пока в стране не будет восстановлено полноценное электроснабжение, до