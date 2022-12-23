В Киеве не будут курсировать троллейбусы и трамваи до полного восстановления электроэнергии (26)

2022.12.23 (26)2022.12.22 (2) →
- В Киеве полностью прекращена работа троллейбусов и автобусов : OstanniPodii.com 22:00
- В Киеве электротранспорт заменят автобусами : InfoKava.com 21:52
- В Киеве вместо всех трамваев и троллейбусов будут курсировать автобусы - Кличко : УП: Економічна правда 21:34
- В Киеве решили остановить все трамваи и троллейбусы | ВЕСТИ : Наша Столиця 21:22
- В Киеве прекращают работу трамваи и троллейбусы, но есть альтернатива : Антикор.com.ua 21:14
- В Киеве прекращают работу всего наземного электротранспорта, - мэр Кличко : Obozrevatel 20:46
- В Киеве остановили работу наземного электротранспорта, - Кличко : Фокус 20:35
- Ситуация с электроэнергией в Киеве остается сложной, в городе прекратили работу наземного электротранспорта - Кличко : Гордон 20:35
- 23 декабря 2022 20:00 В Киеве прекращают движение трамваи и троллейбусы : Gazeta.ua 20:32
- В Киеве прекращена работа наземного электротранспорта : УНИАН 20:13
- В Киеве из-за дефицита электричества прекращают работу трамваев и троллейбусов : Громадське телебачення 20:06
- Декабрь, 23 в 19:35 В Киеве прекращают движение трамваев и троллейбусов из-за дефицита электроэнергии - Кличко : ICTV Факти 20:06
- В Киеве из-за дефицита электричества прекращают работать трамваи и троллейбусы : Укринформ 20:01
- Дефицит электроэнергии: в Киеве останавливают работу трамваи и троллейбусы : ТСН.ua 20:01
- В Киеве прекращают работу трамваи и троллейбусы, но есть альтернатива : РБК-Україна 20:01
- В Киеве вместо трамваев и троллейбусов будут ходить автобусы - Кличко : Українська правда 19:40
- Декабрь, 23 в 19:35 В Киеве прекращают движение трамваев и троллейбусов из-за дефицита электроэнергии - Кличко : ICTV Факти 19:36
- Из-за дефицита электроэнергии в Киеве прекращают работу трамваев и троллейбусов - Кличко : Новое Время 19:31
- В Киеве троллейбусы не вышли на маршруты : Автоцентр 18:13
- В Киеве не будут курсировать троллейбусы и трамваи до полного восстановления электроэнергии : RegioNews 11:10
- В Киеве из-за критического состояния с энергоснабжением перестали ездить троллейбусы : Наше Місто Дніпро 10:22
- Декабрь, 23 в 9:52 В Киеве из-за обесточивания троллейбусы полностью заменили автобусами : ICTV Факти 10:06
- КГГА: Автобусы будут максимально заменять электротранспорт на протяжении всей зимы : MY.UA 09:38
- В Киеве отказались от электротранспорта : Головне в Україні 09:35
- В Киеве из-за дефицита электроэнергии весь электротранспорт заменили на автобусы : Страна.ua 09:01
- В Киеве перестали ездить троллейбусы: что известно : ТСН.ua 06:31