Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

В Киеве не будут курсировать троллейбусы и трамваи до полного восстановления электроэнергии

В Киеве не будут курсировать троллейбусы и трамваи до полного восстановления электроэнергии (26)

RegioNews 2022.12.23 11:10
23 декабря 2022, 10:44 Фото из открытых источников Киев из-за проблем с электричеством полностью перешел на автобусные перевозки ради экономии электроэнергии Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев в интервью "Укринформу", пишет RegioNews. По его словам, сейчас в столице автобусный парк будут использовать в полную силу. "Пока в стране не будет восстановлено полноценное электроснабжение, до
ТРОЛЛЕЙБУС, КИЕВ, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, АВТОБУС, МАРШРУТ, ТРАМВАЙ, Кличко, Пантелеев, Киев, Россия, Украина
2022.12.23 (26)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022