Сотрудник разведки Германии задержан по подозрению в шпионаже в пользу РФ (5)

2022.12.23 (5)2022.12.22 (14) →
- Сотрудник разведслужбы ФРГ был арестован по подозрению в работе на россию : GlavPost.Com 02:30
- В Германии по подозрению в шпионаже в пользу России арестовали сотрудника спецслужб : Еспресо TV 02:04
- В Германии арестован работник Федеральной разведывательной службы по подозрению в шпионаже на Россию : Obozrevatel 02:01
- Сотрудник разведслужбы ФРГ был арестован по подозрению в работе на россию : MY.UA 01:38
- Сотрудник разведслужбы ФРГ был арестован по подозрению в работе на россию : Укринформ 01:31