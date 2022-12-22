Сотрудник разведки Германии задержан по подозрению в шпионаже в пользу РФ (5)

Информационный навигатор 2022.12.22 23:33

22:38 | 22.12.2022 Прокуратура Германии арестовала сотрудника разведывательной службы страны (BND) по подозрению в государственной измене, его подозревют в шпионаже на рф. Данную информацию подтвердили в немецкой прокуратуре. Отмечается, что на основании ордера на арест, был арестован гражданин Германии Карстена Л., который в этом году передал российской спецслужбе информацию, полученную во время своей профессиональной деятельности.