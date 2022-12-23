Россия перебросила в Беларусь новую партию зенитно-ракетных комплексов (видео) (21)

Главком 2022.12.23 15:05

Дарія Демяник Сьогодні, 14:59 glavcom.ua В Беларусь из России прибыла очередная партия зенитных ракетных комплексов Фото из открытых источников Как пишет минобороны Беларуси, партия вооружения была получена "в рамках существующего межправительственного договора о военно-техническом сотрудничестве Беларуси и России" Россия перебросила в Беларусь новую партию зенитных ракетных комплексов "Тор-М2К".