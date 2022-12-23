УЗ сообщает об изменении маршрута поезда Запорожье-Киев (18)

Антикор.com.ua 2022.12.22 21:13

Поезд N276 Запорожье - Киев задерживается и в дальнейшем следует по измененному маршруту. Об этом сообщает Telegram "Укрзализныци". В пресс-службе сообщили, что изменения произойдут из-за отсутствия напряжения в контактной сети. В УЗ отметили, что пассажиры, которые должны были сесть на этот рейс по станциям Никополь, Чортомлык и Апостолово, будут подхвачены другим рейсом и затем пересажены на поезд N75 Кривой Рог-Киев.