УЗ сообщает об изменении маршрута поезда Запорожье-Киев (18)

2022.12.23 (18)2022.12.22 (7) →
- УЗ предупредила о задержке нескольких рейсов из-за скопления поездов на польской границе : УП: Економічна правда 12:04
- Укрзалізниця сообщает о задержке поездов через Днепропетровщину из-за обстрелов : Дніпровська панорама 12:03
- Укрзализныця сообщила о задержке четырех международных рейсов, ряд поездов в Украине изменили маршрут : Новое Время 12:01
- 23.12.2022 11:43 Вражеский обстрел спровоцировал отсутствие напряжения в сети, из-за чего изменился маршрут следования поезда Одесса-Харьков : Одессит.ua 11:59
- Задержки до 7 часов: поезда Украина - Польша отстают от графика - причина : Vesti.ua 11:43
- Из-за обстрелов несколько поездов задерживаются или изменили маршруты : Кочегарка Горловская 11:41
- 23.12.22 11:27 "Укрзализныця" сообщила о задержках нескольких рейсов из-за скопления поездов на границе с Польшей : Цензор.Нет 11:32
- Из-за обстрелов Днепропетровщины возникли проблемы на железной дороге : Новости Днепра 11:21
- 10:52 23.12.2022 Четыре международных рейса идут с задержкой из-за скопления поездов на польской границе - УЗ : Интерфакс-Україна 11:15
- Укрзализныця сообщила о задержке поездов из-за скоплений на польской границе : Еспресо TV 11:04
- Укрзалізниця сообщает о задержке поездов через Днепропертовщину из-за обстрелов : Дніпровська панорама 11:03
- На границе с Польшей скопление поездов. УЗ сообщила о задержках (список) : РБК-Україна 11:01
- Укрзализныця информирует о задержке поездов: о каких рейсах идет речь : Новини Live 10:57
- "Укрзализныця" сообщила о задержках рейсов из-за скопления поездов на границе с Польшей : ТСН.ua 10:46
- В пятницу поезда из Польши в Украину идут с задержкой до 7 часов. В "Укрзализныце" озвучили причину : Страна.ua 10:46
- Укрзализныця предупредила о задержке нескольких поездов : MY.UA 10:38
- На польской границе застряли поезда, идущие в Украину : Головне в Україні 10:35