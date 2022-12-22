Команда Зеленского готовится представить мирный план в феврале - WSJ (14)

2022.12.23 (14)2022.12.22 (4) →
- Зеленский может представить мирный план в феврале. Путин хочет нового наступления - WSJ : ЛІГАБізнесІнформ 09:07
- 24 февраля команда Зеленского представит мирный план - WP : Online.ua 09:00
- Команда Зеленского представит мирный план окончания войны в феврале - WSJ : ТСН.ua 08:32
- Зеленский готовит мирный план к февралю - WSJ : DailyUA 08:28
- Команда Зеленского планирует представить мирный план в феврале 2023 года, - The Wall Street Journal : UATV 08:12
- Команда Зеленского планирует представить свой мирный план в феврале 2023 года, - WSJ : РИА Мелитополь 08:10
- Команда Зеленского готовится представить мирный план: СМИ узнали детали : Новини Live 07:57
- Команда Зеленского готовится обнародовать мирный план в конце февраля - СМИ : Главред 07:35
- 23 декабря 2022 06:30 Команда Зеленского представит мирный план: СМИ раскрыло дату : Gazeta.ua 07:34
- В феврале команда Зеленского представит мирный план - СМИ : Українська правда 06:39
- Зеленский готовит мирный план к февралю - WSJ : Bigmir)net Новини 02:08
- Зеленский может представить мирный план окончания войны уже в феврале 2023 - WSJ : UA.News 00:26
- Команда Зеленского планирует представить свой мирный план в феврале 2023 года, - WSJ : ДнепрCity.net 00:03