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Команда Зеленского готовится представить мирный план в феврале - WSJ (14)

Новое Время 2022.12.22 23:46
22 декабря, 23:39 Украинская "формула мира" предусматривает деоккупацию украинских территорий и трибунал для виновных в российской агрессии (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne) Команда президента Украины Владимира Зеленского готовится представить мирный план в годовщину полномасштабного вторжения России 24 февраля или близко к этой дате, - об этом сообщает The Wall Street Journal в четверг, 22 декабря, со ссылкой на украинских и европейских дипломатов.
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2022.12.23 (14)

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