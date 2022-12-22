Команда Зеленского готовится представить мирный план в феврале - WSJ (14)

Новое Время 2022.12.22 23:46

22 декабря, 23:39 Украинская "формула мира" предусматривает деоккупацию украинских территорий и трибунал для виновных в российской агрессии (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne) Команда президента Украины Владимира Зеленского готовится представить мирный план в годовщину полномасштабного вторжения России 24 февраля или близко к этой дате, - об этом сообщает The Wall Street Journal в четверг, 22 декабря, со ссылкой на украинских и европейских дипломатов.