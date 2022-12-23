Ремонт сетей водоснабжения в Николаеве может занять годы - мэр (12)

Кореспондент.net 2022.12.23 05:36

Текст: Олена Качуровська, 23 декабря 2022, 05:21 На восстановления сетей водоснабжения в Николаеве может уйти не один год Технические вопросы требуют времени, поскольку, выполняя ремонтные работы, нужно сначала переключить потребителей на другую ветвь водопровода, чтобы люди не остались совсем без воды. Полное восстановление сетей водоснабжения в Николаеве потребует серьезных средств, а сам процесс может длиться не один год.