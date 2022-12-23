Ремонт сетей водоснабжения в Николаеве может занять годы - мэр (12)

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- На полное восстановление сетей водоснабжения Николаева уйдет не один год - мэр : Громадське телебачення 06:05
- Стало известно, сколько нужно времени для полного восстановления сетей водоснабжения в Николаеве : FinOboz 03:27
- 23 декабря 2022, 02:52 Сколько нужно времени для полного восстановления сетей водоснабжения в Николаеве: мэр дал ответ : Українські національні новини 03:13
- Стало известно, сколько нужно времени для полного восстановления сетей водоснабжения в Николаеве : ДнепрCity.net 03:03
- Стало известно, сколько нужно времени для полного восстановления сетей водоснабжения в Николаеве : РБК-Україна 02:31
- На полное восстановление сетей водоснабжения в Николаеве нужен не один год - мэр : MY.UA 01:38
- Мэрия Николаева сообщила, что для полного возобновления работы водоснабжения понадобятся годы : Новое Время 01:31
- Стало известно, когда в Николаеве могут полностью восстановить водоснабжение : ТСН.ua 01:01
- Мэр Николаева рассказал, сколько времени займет ремонт сетей водоснабжения в городе : Антикор.com.ua 00:15
- Восстановление водоснабжения в Николаеве будет длиться не один год, - мэр города : UA-Футбол 00:12
- Полное восстановление водоснабжения в Николаеве займет не один год - мэр : Слово і Діло 00:11