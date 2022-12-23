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Фокус: Украина

"Оккупанты хотели заживо похоронить двух мальчишек": на Запорожье стена дома упала на детей

"Оккупанты хотели заживо похоронить двух мальчишек": на Запорожье стена дома упала на детей (14)

Главред 2022.12.23 02:05
23 декабря 2022, 00:20 Россияне попали в дом, где на момент атаки находились двое мальчиков в возрасте 3 и 15 лет. На Запорожье во время обстрела стена дома упала на двоих детей / УНИАН, Александр Старух Российские оккупационные войска нанесли 22 декабря ракетный удар по Запорожской области, в результате чего пострадали ребята в возрасте 3 и 15 лет.
СТАРУХА, МАЛЬЧИШКА, РЕБЕНОК, РАКЕТА, ДОМ, ОККУПАНТ, Старух, Запорожье, Россия, Украина
2022.12.23 (14)

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