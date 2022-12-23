"Оккупанты хотели заживо похоронить двух мальчишек": на Запорожье стена дома упала на детей (14)

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- В Запорожской области оккупанты едва не похоронили заживо двоих детей : УНИАН 04:13
- На Запорожье в результате ракетного удара рф пострадали дети : Слово і Діло 04:11
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- На Запорожье из-за ракетного обстрела стена дома обвалилась на двух подростков - ОВА : Українська правда 02:09
- "Оккупанты хотели заживо похоронить двух мальчишек": на Запорожье стена дома упала на детей : Главред 02:05
- Выжили там, где не выдержал камень. В Запорожской области в результате удара оккупантов пострадали дети : ДнепрCity.net 02:03
- Запорожская ОВА: оккупанты направили ракету по дому, где находились дети : ПрессОрг24 01:42
- На Запорожье во время обстрела стена дома упала на двоих детей, их забрали в больницу : MY.UA 01:38
- Выжили там, где не выдержал камень. В Запорожской области в результате удара оккупантов пострадали дети : РБК-Україна 01:31
- Оккупанты направили ракету по дому в Запорожской области, где находились дети : UA.News 01:26
- На Запорожье во время обстрела стена дома упала на двоих детей, их забрали в больницу : Укринформ 01:16
- Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожской области: "Враг решил похоронить двух мальчишек" : ТСН.ua 00:16