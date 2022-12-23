"Оккупанты хотели заживо похоронить двух мальчишек": на Запорожье стена дома упала на детей (14)

Главред 2022.12.23 02:05

23 декабря 2022, 00:20 Россияне попали в дом, где на момент атаки находились двое мальчиков в возрасте 3 и 15 лет. На Запорожье во время обстрела стена дома упала на двоих детей / УНИАН, Александр Старух Российские оккупационные войска нанесли 22 декабря ракетный удар по Запорожской области, в результате чего пострадали ребята в возрасте 3 и 15 лет.