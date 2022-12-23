23.12.22 08:39 Российские оккупанты снесли половину развалин драматического театра Мариуполя. ВИДЕО (19)

Цензор.Нет 2022.12.23 09:02

22 декабря 2022 года российские оккупанты снесли часть развалин драматического театра Мариуполя, который во время штурма города был разбомблен российскими самолетами и артиллерией. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале советник мэра города Петр Андрющенко. Он отметил: "Пока Мариуполь в экзиле думает о Культурной деоккупации, в Мариуполе оккупанты снесли половину Драматического театра.