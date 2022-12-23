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Фокус: Украина

09:46 / 23.12.2022 Оккупанты сносят драмтеатр в Мариуполе

09:46 / 23.12.2022 Оккупанты сносят драмтеатр в Мариуполе (23)

Багнет 2022.12.23 10:01
Фото: Reuters Оккупанты сносят драмтеатр в Мариуполе. На видео с места происшествия видно, что территорию очищают строительной техникой. BAGNET напоминает, 16 марта российские военные сбросили на Драмтеатр в Мариуполе авиабомбу в то время, когда сотни людей спасались там от обстрелов. По разным данным, во время бомбардировки театра погибли от 300 до 600 человек. Международные организации считают это военным преступлением россии.
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