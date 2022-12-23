В москве ночью горела воинская часть (23)

ПрессОрг24 2022.12.23 10:42

23 Дек, 8:29 На востоке москвы в рф в гаражных боксах близ воинской части произошел пожар. Об этом сообщают росСМИ, информирует УНН. Детали По предварительной информации, пожар произошел в одноэтажных гаражных боксах, расположенных на территории воинской части. Экстренные службы работают на месте происшествия. В пресс-службе Главного управления мчс москвы подтвердили факт возгорания, отметив, что сообщение о нем поступило в ночь на пятницу, 23 декабря.