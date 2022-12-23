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Пентагон рассматривает возможность обучать украинцев на Patriot в США, а не в Европе - СМИ

Пентагон рассматривает возможность обучать украинцев на Patriot в США, а не в Европе - СМИ (16)

УП Європейська правда 2022.12.23 10:04
Пятница, 23 декабря 2022, 08:08 Пентагон рассматривает возможность обучения украинских военных работе с системой противоракетной обороны Patriot на военной базе в США. Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Politico со ссылкой на двух официальных лиц Министерства обороны США. Военные ВСУ проходят обучение с использованием различных систем вооружений, предоставленных НАТО, в том числе высокомобильных артиллерийских ракетных
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