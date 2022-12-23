Пентагон рассматривает возможность обучать украинцев на Patriot в США, а не в Европе - СМИ (16)

- Украинских военных обучат использовать ЗРК Patriot на базе Пентагона в США, - Politico : Фокус 10:35
- Пентагон рассматривает возможность обучать украинцев на Patriot в США, а не в Европе - СМИ : УП Європейська правда 10:04
- Первые учения ВСУ на территории Штатов: Пентагон думает над тем, где учить украинцев использовать Patriot : DsNews 10:03
- Украинских военных могут обучать работе с системами Patriot в США, а не в Европе - Politico : Новое Время 09:16
- Для работы с Patriot: США впервые могут провести учения ВСУ на своей территории - Рolitico : Антикор.com.ua 09:13
- 23.12.2022 08:46 США впервые могут провести учения украинских военных на своей территории, : ДонПресс 09:03
- Впервые с 24 февраля: где украинских военных могут учить руководить Patriot : 24 канал 09:00
- Украинские военные впервые поедут проходить обучение на военной базе Пентагона - Politico : MY.UA 08:08
- Украинские военные впервые поедут проходить обучение на военной базе Пентагона - Politico : Фокус 08:04
- Пентагон анонсировал обучение бойцов ВСУ на территории США : UA.News 07:26
- Пентагон может начать обучать украинских военных управлению ЗРК Patriot в США : FinOboz 06:27
- Пентагон может обучать украинских военных управлять Patriot в США - СМИ : MY.UA 06:08
- Пентагон может обучать украинских военных управлять Patriot в США - СМИ : ТСН.ua 05:31
- Для работы с Patriot: США впервые могут провести учения ВСУ на своей территории - Рolitico : Obozrevatel 04:01
- 03:40 23.12.2022 Пентагон может начать обучать украинских военных управлению ЗРК Patriot в США : Интерфакс-Україна 04:00
- Вероятно, украинские военные будут овладевать системой Patriot в США, - Politico : Еспресо TV 03:04