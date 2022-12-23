23.12.22 11:32 Иран хочет наращивать поставки передовых вооружений России, - глава Моссад Барнеа (24)

Цензор.Нет 2022.12.23 12:02

Иран готовит расширение поставок передовых видов вооружений России. Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на израильское издание "Вести", об этом заявил глава израильского разведывательного агентства "Моссад" Давид Барнеа. "Мы разными каналами предостерегаем о намерениях Ирана расширить свой ядерный проект и обогащении урана, а также о намерении иранского режима активизировать нападения на дружеские Израиля мусульманские страны региона.