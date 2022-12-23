Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

23.12.22 11:32 Иран хочет наращивать поставки передовых вооружений России, - глава Моссад Барнеа

23.12.22 11:32 Иран хочет наращивать поставки передовых вооружений России, - глава Моссад Барнеа (24)

Цензор.Нет 2022.12.23 12:02
Иран готовит расширение поставок передовых видов вооружений России. Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на израильское издание "Вести", об этом заявил глава израильского разведывательного агентства "Моссад" Давид Барнеа. "Мы разными каналами предостерегаем о намерениях Ирана расширить свой ядерный проект и обогащении урана, а также о намерении иранского режима активизировать нападения на дружеские Израиля мусульманские страны региона.
ИРАН, ВООРУЖЕНИЕ, ПЕРЕДОВАЯ, ПОСТАВКА, ИЗРАИЛЬ, РОССИЯ, Барнеа, Нетаньяху, Путин, Зеленский, Иран, Израиль, Россия, Украина, США, Москва, Иерусалим

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022